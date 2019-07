Drachten wint lastige wedstrijd Earnewâld, Sneker Pan houdt schade beperkt

Earnewâld- Drachten is als winnaar uit de bus gekomen van de lastige wedstrijd vandaag op Earnewâld waar het nauwelijks waaide en de wind ook nog eens vlagerig was en voortdurend draaide. De Sneker Pan hield de schade beperkt en eindigde als negende waar het lange tijd laatste lag.

Vooraf was Huzum torenhoog favoriet. Immers, gisteren (maandag) zeilden de Huzumers van een veertiende naar een tweede plaats en vandaag hadden ze de eerste positie in de traditionele sleepstart. Net nadat het grootzeil was gehesen, kwam het met dezelfde vaart naar beneden. Inspectie leerde dat de hijs van de gaffel was afgebroken. De schade werd als een speer provisorisch hersteld waarna het de wedstrijd kon vervolgen. Omdat Huzum vrijwel stil lag ontstond er een gaatje waar Drachten in schoof. Jeroen Pietersma nam de leiding en stond deze niet meer af. Al werd het in het laatste rak nog spannend en was de voorsprong op Grou geslonken van 300 naar enkele tientallen meters. Doordat wordt gefinished op de startpositie eindigde Akkrum als tweede, Grou als derde en Huzum keurig als vierde.

De Sneker Pan was minder fortuinlijk en eindigde als negende waar het als elfde was gestart. “Het viel me niet tegen”, zegt Jappie Visser. “We kwamen meteen in een grote groep waar je vlak naast of zelfs tegen elkaar aan ligt. Met weinig wind en dan moet je een beetje geluk hebben. Dat hadden we niet. Ook bij de tweede boei was het een zooitje. Zaak is dan het overzicht te houden en er vrij van blijven. We kwamen als laatste van de Sânemar en hebben in het laatste rak toch nog een paar ingehaald. De boot loopt lekker. Fantastisch om mee te zeilen. De jongens werken zich de pleuris. Maar er gaan ook wel dingen fout. Dat is een gebrek aan ervaring. En we hadden ook veel pech. Op naar ruim water. Morgen de eerste normale dag.”

Tekst: Richard de Jonge

Foto Henk van der Veer