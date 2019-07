Sneker Pan tiende en Woudsend negende bij De Veenhoop

De Veenhoop- Het skûtsjesilen bij De Veenhoop is gewonnen door Lemmer. Voor schipper Albert Visser (foto) , die het eerste startnummer geloot had, was het de tweede dagwinst op rij. “Voorop zeilen is altijd mooi. Als je als eerste start, dan weet het dat je een grote kans hebt. Het is aardig gelukt.”

Het was een chaotische wedstrijd, waarbij meerdere bemanningsleden gewond zijn geraakt. De schipper van Langweer had een bebloede knie, en een fokkenist van Woudsend is met een hoofdwond van boord gehaald. Het viel mee, en hij kon nog tijdens de wedstrijd weer terug aan boord gebracht worden.

Met het eerste startnummer was Lemmer ook als eerste weg uit het Grytmansrak. De Halve Maan was met startnummer 10 ook goed weg, net als Huzum. Die beide skûtsjes vonden de wind bij de wal.

Chaos bij de eerste ton

Achter Lemmer zeilden dertien skûtsjes boord aan boord naar de onderste ton. Lemmer kwam daar vrij omheen, maar daarachter werd het een chaos.

Heerenveen was de derde die om de ton kwam, achter Akkrum, over bakboord. De Halve Maan voer over stuurboord bij Heerenveen naar binnen. Earnewâld wilde daarvan profiteren, en stuurde tussen Heerenveen en de ton door, maar dat paste niet. Earnewâld raakte de ton. Lemmer had vrije wind, en zeilde net als bij de eerste wedstrijd soeverein vooraan naar de finish. Daarachter was de stand van zaken bij elke ton weer anders.

Huzum en Heerenveen kwamen goed uit de strijd. Huzun zeilde de hele wedstrijd achter Lemmer en Heerenveen, maar was als laatste gestart, en daardoor hoefden ze minder ver te varen naar het finishbord.

Op de finish scheelde het minder dan een minuut. Huzum kwam als tweede over de streep, en Heerenveen als derde.

Wedstrijduitslag

Schipper Plaats Pt. Extra Pt. 1 Albert Jzn. Visser Lemmer 0.9 0 2 Johannes Hzn. Meeter Huizum 2 0 3 Sytze Brouwer Heerenveen 3 0 4 Pieter Ezn. Meeter Akkrum 4 0 5 Gerhard Pietersma Earnewâld 5 0 6 Jeroen Pietersma Drachten 6 0 7 Klaas Westerdijk Drachten 7 3 8 Douwe Azn. Visser Grou 8 0 9 Teake Klaas van der Meulen Woudsend 9 0 10 Jappie Dzn. Visser Sneek 10 0 11 Auke de Groot Stavoren 11 0 12 Willem Uzn. Zwaga Leeuwarden 12 0 13 Rinus de Jong Joure 13 0 14 Jaap Lzn. Zwaga Langweer 14 0

D’Halve Maen kwam met groene vlag over de finish (erkende schuld na aanvaring met Heerenveen). Deze extra punten zijn wedstrijdpunten en dus aftrekbaar. Morgen zeilen de skûtsjes bij Earnewâld en is er opnieuw een walstart. Dit in omgekeerde volgorde van vandaag. De Sneker Pan start dan op de elfde en Woudsend vanaf de tiende positie.

Later het verslag van de Sneker Pan op deze site

Foto: Henk van der Veer

Bron: https://www.omropfryslan.nl