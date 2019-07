Skûtsjeverslag Sneker Pan de Veenhoop

De Veenhoop- De Sneker Pan eindigde vandaag op een tiende plaats. Een teleurstellend resultaat, want Jappie Visser cs hadden een vierde plaats in de startvolgorde geloot. Albert Visser van Lemmer zegevierde andermaal en schreef ook de tweede wedstrijd op zijn naam.

Lemmer had vrijdagavond voorafgaand aan het kampioenschap een eerste startplaats geloot en gaf deze niet meer weg. De Lemsters leidden het veld van start tot finish, al kwam Heerenveen nog wel een keer dichtbij. Huzum liet een knap staaltje zeilen zien door als laatste in de startrij uiteindelijk als derde te finishen. De wedstrijd op De Veenhoop werd gekenmerkt door weinig wind en voor sommigen een grillig verloop.

Grou was even best of the rest, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een negende plaats. Voor de Sneker Pan ging het meteen al na de start mis. Het kwam niet goed weg en verspeelde in het eerste rak acht plaatsten. Het wisselde nog een paar keer van positie, lag zelfs een keer zevende, maar zakte in het laatste kruisrak verder weg. Morgen de herkansing op Eernewoude.

Verslag: Richard de Jonge

Foto Henk van der Veer, afgelopen zaterdag genomen