Hens aan Dek bij de Sneker Pan: Sjouke Dijkstra tweede voorhouder

Sneek- De tweede aflevering van Hens aan Dek. Sjouke Dijkstra, de twee voorhouder van de Sneker Pan staat hierbij centraal.

Klapperen betekent tijdverlies

Met een pijnlijk gezicht schuift Sjouke Dijkstra aan tafel. “Vanochtend is mijn schouder op slot geschoten. “ Vervolgens steekt hij van wal: “Vandaag hadden we een walstart en met een walstart is alles anders dan anders. We lagen aan lager wal en dan wil ze zo snel mogelijk wegkomen. Ik ben de tweede voorhouder bij de fok; ik ben de hulp van de fokkenist. Met de fok kan je het hele schip sturen. Als de fok niet strak zit, krijg je het achter bij het grootzeil niet strak. Als we voor de wind varen doen wij de fokkeloet erin en eruit. Door die boom in de fok te steken hebben we meer druk voor de wind. Als we aan de wind over een andere boeg gaan varen, laten wij eerst de fok los. Jappie kan dan beter sturen. Maar vervolgens is het zaak om de fok zo snel mogelijk zonder te klapperen aan de andere kant te krijgen. Klapperende zeilen betekent tijdverlies.”

Complete focus

Zeilen vraagt complete focus. “Geen telefoon mee aan boord. Tijdens de wedstrijd ben ik alleen met mezelf bezig en met ons eigen schip. Vandaag heb ik helemaal niets gezien van de wedstrijd, daarvoor heb ik geen tijd. ” Samen met fokkenist Hotze en 1e voorhouder Klaas vormt Sjouke een eenheid. “Vandaag was het nodig om steeds omhoog te kijken naar het zeil. Op andere momenten kijkt de fokkenist naar voren om te kijken of het skûtsje niet drift. Onder de wedstrijd let ik ook op Jappie om te zien wat hij doet met het helmhout. Daar stemmen wij onze acties op af”

Rust

Onderdeel zijn van het geheel in een teamsport vraagt “dat je er tussen past. Als dat goed loopt, krijg je hele mooie momenten. Rust is ook heel belangrijk. Je eigen ding doen en je eigen ding blijven doen. Je niet bemoeien met een ander. Ik ben sowieso van mezelf heel rustig. Zodra ik van boord stap, laat ik alles los.”

Hier wordt echt geleerd

“We zijn al vanaf maart bezig en iedereen is even fanatiek. Hier wordt echt geleerd en dat is interessant. Zaken worden uitgelegd, daar wordt de tijd voor genomen. Mijn ultieme uitdaging is om het skûtsjesilen ooit helemaal te snappen. Je bent nooit uitgeleerd. Af en toe ben ik er in mijn dromen nog mee bezig. Elk schip is anders en alles verandert.” Sjouke’s voorkeur gaat uit naar skûtsjesilen op open water. “Daar maak je meer en langere slagen. Het liefst zeil ik op Sneek of Lemmer. Ik hoop een mooi seizoen te zeilen en na afloop te kunnen zeggen: we hebben mooi gezeild.”

En die zere schouder? “Dat masseert Klaas er straks wel uit. Hij doet aan drukpunt massage.”

Tekst: Riemie van Dijk

Foto: Willem Covers