Sneker Pan vierde bij Grou

Grou – De Sneker Pan heeft op de ouverture van het kampioenschap een vierde plaats behaald mede doordat Drachten en Earnewâld veertien strafpunten aan de broek kregen. Lemmer won de wedstrijd met Grou als tweede.

Waar veel schippers kozen voor een rif, toonde Jappie Visser lef door met vol tuig te varen. ”Op de halve windse rakken hadden we dat nodig. Maar het was hard werken. Maar ik dacht ‘morgen is een rustdag, dan kunnen we bijkomen’, lacht hij. De start was niet om naar huis te schrijven om maar niet te zeggen slecht. De Pan zat opgesloten en koos er voor om zo snel mogelijk overstag te gaan om zo de stuurboord kant te kiezen. Dat ging mis bij het voorlangs kruisen van Leeuwarden waarbij laatstgenoemd skûtsje de protestvlag zette. Schipper Willem Zwaga streek echter met zijn hand over het hart en haalde deze later weg. Mazzeltje.

Al snel kwam de Sneker Pan in een eigen wedstrijd met Joure, waarbij het zelfs een plaats verspeelde. Halverwege werd dat weer rechtgezet met een zesde plaats als eindresultaat. Jappie Visser: “Ik ben tevreden, alleen niet over de start, die was niet goed. We voeren in niemandsland, ver voor Joure en te ver weg van Starum om nog iets te kunnen doen.”

Memorabele momenten waren er tussen Earnewâld en Akkrum die met en elkaar in aanvaring kwamen waardoor Akkrum de strijd moest staken en het moment waar Drachten Grou raakte.

Tekst en foto’s: Richard de Jonge