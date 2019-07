Lemmer wint eerste race SKS, Eernewoude, Drachten en Woudsend 14 punten

Grou – Het skûtsje van Lemmer is op de eerste dag van het SKS skûtsjesilen bij Grou als eerste over de finish gekomen. Als tweede kwam Grou over de finish. De skûtsjes in de strijd om het SKS-kampioenschap gingen zaterdagmiddag net na tweeën van start.

Ook Drachten, dat als vierde over de streep kwam, krijgt veertien punten. Dat was vanwege protest van de Zuidwesthoek. En Langweer en Heerenveen dienden protest in tegen Woudsend. Dat is toegekend, dus ook Woudsend krijgt 14 punten.

Lemmer al vroeg op kop

Het skûtsje van Lemmer, met schipper Albert Visser, lag aan het begin van de race al op kop en werd daarbij op de hielen gezeten door het skûtsje van Grou. In de eindfase maakten de Grousters het nog spannend, maar toch konden ze Lemmer niet inhalen.

“Het was een prachtwedstrijd. Voor ons, maar ook voor het publiek”, vertelt Visser enthousiast. “Wij waren goed op weg. Douwe (schipper Douwe Visser van het Grouster skûtsje red.) heeft het wel geprobeerd, maar we hebben het goed verdedigd en het lukte hen net niet. De eerste is binnen!”

Al snel na de start kreeg het skûtsje van Akkrum materiaalpech. Hun gaffel bleef haken in het zeil van het skûtsje van Earnewâld, waarna Akkrum met protestvlag het spel verliet. Het skûtsje van Akkrum liet tijdens de wedstrijd nog weten er maandag weer bij te zijn op De Veenhoop.

Akkrum krijgt aan het einde van twee weken skûtsjesilen het gemiddelde aantal punten toegewezen voor de race bij Grou. De protesten tegen Eernewoude zijn toegewezen.

Grouster

Een eind verder in de race viel schotenman Feike Hoekstra van Grou overboord in de zogenaamde ‘Gleuf van Grou’. Hij hing na een gijp aan de giek en kon zichzelf niet vasthouden.

De temperatuur in de protestkamer zal waarschijnlijk nog hoger oplopen. De skûtsjes van Akkrum, Earnewâld, Drachten, Súdwesthoeke en Langweer hebben namelijk protest aangetekend.

Botsing

Opvallend was de aanvaring van het Grouster skûtsje met een recreatiebootje, dat in het wedstrijdwater lag.

