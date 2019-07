Hindeloopen is klaar voor de IFKS openingswedstrijd

Hindeloopen – Als op zaterdag 27 juli de eerste wedstrijd om het SKS kampioenschappen 2019 in Grouw wordt verzeild, zet men in Hindeloopen alle zeilen bij voor de IFKS openingswedstrijd, welke op zaterdag 10 augustus zal worden verzeild op het IJsselmeer bij Hindeloopen.

De IFKS opgericht in Hindeloopen op 19 december 1981, zeilde haar eerste wedstrijd, met maar liefst 16 skûtsjes, in Hindeloopen op 10 augustus 1982. Anno 2019 is de IFKS nog steeds te vinden op het wedstrijdwater en kennen zij met 4 klassen een deelnemers veld van ruim 60 skûtsjes. Met het zeilen van een A, een a klein, een B en een C klasse is er gedurende de dag volop strijd op het wedstrijdwater. Vanaf de zeedijk bij Hindeloopen heeft u niet alleen een prachtig uitzicht op het wedstrijdveld maar kunt u de spanning aan boord van de skûtsjes voelen (en horen)

De plaatselijke commissie van Hindeloopen is druk doende met de voorbereidingen om er weer een prachtige gebeuren van te maken. Zo zijn er weer tal van marktkramen die hun waar aan de man vrouw proberen te brengen en is er live muziek in diverse horecagelegenheden. Vanzelfsprekend zijn de Hofkesjongers ook weer aanwezig om, nadat het laatste skûtsje is gefinisht, de sfeer er in te brengen. Uiteraard is er ook weer vermaak voor de kinderen.

De organisatie brengt ook dit jaar weer een programmaboekje uit waarin tal van wetenswaardigheden zullen worden benoemd. Bijzonder is te noemen het verhaal van schipper Cees Riezebos uit Hindeloopen. Nadat Cees zijn skûtsje de “Nooit Volmaakt” had verkocht, om zo wat in een rustig vaarwater te komen, kwam hij haar tegen en dat was liefde op het eerste gezicht. Die liefde wist hij over te dragen op leeftijdgenoten en samen lieten zij haar, een skûtsje, weer stralen. Zij, “de Tajefte”, maakt haar opwachting in de C-Klasse, haar mannen zijn allemaal op leeftijd en dat maakt hun deelname dan ook bijzonder.

De plaatselijke commissie hoopt natuurlijk op positieve weersomstandigheden en ziet u niet alleen graag op zaterdag 10 augustus, maar verwelkomen u graag ook op vrijdagavond 9 augustus ten tijde van de openingsceremonie. Dus kom en geniet bij dát wat de op één na kleinste stad van de Fryske Alve Steden, Hindeloopen, u te bieden heeft.