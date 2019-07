Volg het SKS Skûtsjesilen vanuit ‘skybox’

Lemmer-Het bezoekerscentrum van het Ir. D.F. Woudagemaal biedt uitzicht over het IJsselmeer en de Baai van Lemmer. Vanuit onze ‘skybox’, de Panoramazaal van het bezoekerscentrum, heeft u een perfect zicht op de wedstrijden skûtsjesilen van de SKS! Hier kunt u op woensdag 7 augustus en donderdag 8 augustus het UNESCO Werelderfgoed bezoeken én het skûtsjesilen van dichtbij volgen! De wedstrijd begint om 14.00 uur.

Tijdens deze dagen kunt u ook een arrangement voor 2 personen reserveren; een tafel met uitzicht inclusief wedstrijdcommentaar via radio, diverse hapjes en een drankje. Meer informatie over dit arrangement kunt u vinden op onze website www.woudagemaal.nl. Direct reserveren is uiteraard ook mogelijk via info@woudagemaal.nl of 0514-561814. Vol = vol.

Dag vol activiteiten

Op woensdag 7 augustus zijn er tevens meerdere activiteiten rondom de schoorsteen van het Woudagemaal. Op deze dag vieren wij dat de schoorsteen 100 jaar geleden is opgeleverd. Bestemd voor de afvoer van rook van een actief stoomgemaal. De schoorsteen van het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal werd in de loop der jaren veel meer dan dat! Het is een landmark, onderdeel van de skyline van Lemmer en een baken voor de scheepvaart.

Bezoekadres:

Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer (aan de N359 Lemmer-Balk)

Foto: Tom Coehoorn