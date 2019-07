Sneker Pan zevende en Woudsend negende tijdens SKS Foarwedstriid bij Lemmer

Lemmer-Exact drie weken voor de start van het SKS kampioenschap 2019 stond voor de SKS skûtsjes de SKS Foarwedstriid op het programma. Dit jaar werden er twee wedstrijden in de Lemster baai gezeild. Dertien skûtsjes verschenen aan de start, aangezien Akkrum vanwege werkzaamheden verstek moest laten gaan.

Na de routebespreking in Restaurant de Baai van Lemmer was om 11.00 uur de start van de ochtendwedstrijd. Mooi waren de steeds weer verrassende wendingen en rangschikkingen in het veld. Het Huzumer skûtsje met schipper Johannes Hzn. Meeter zeilde een sterke wedstrijd en kwam als eerste over de finish, gevolgd door Gerhard Pietersma (Earnewâld). Jappie Dzn. Visser (Sneek) hield regerend SKS kampioen Douwe Azn. Visser (Grou) achter zich en finishte als derde.

Zowel Grou als d’Halve Maen kende een valse start tijdens de middagwedstrijd. Klaas Westerdijk besloot vanwege de wedstrijdervaring gewoon door te zeilen, maar werd op de finish dan ook niet ‘afgeschoten’. De Grousters kozen ervoor om opnieuw van start te gaan en zeilden zich toch nog sterk terug tot in de middenmoot. Het Lemster skûtsje met schipper Albert Jzn. Visser liet zich niet kisten tijdens de ‘jubileumwedstrijd’ op thuiswater en wist lange tijd koploper Heerenveen te volgen. Uiteindelijk kwamen toch Leeuwarden en Earnewâld nog voorbij.

Sytze Brouwer (Heerenveen) won de middagwedstrijd vóór Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden). Gerhard Pietersma behaalde met zijn skûtsje Twee Gebroeders de derde plaats waardoor Earnewâld ook de dagwinst pakte.

Op bescheiden wijze werd stilgestaan bij het 60-jarig jubileum van Stichting ‘It Lemster Skûtsje’. Zo was er tijdens de prijsuitreiking, eveneens in Restaurant de Baai van Lemmer, voor elke schipper een mooi bedrukt kruikje met inhoud…

Al met al een proloog precies waar deze voor bedoeld is: voorbereiden en de puntjes op de i zetten voor het kampioenschap. Op vrijdag 26 juli a.s. vindt in Grou de traditionele opening met loting plaats, waarna op zaterdag 27 juli de eerste wedstrijd van het SKS kampioenschap 2019 zal worden gezeild.

Einduitslag SKS Foarwedstriid 2019

Earnewâld (5 | 2 + 3) Heerenveen (5,9 | 5 + 0,9) Huizum (7,9 | 0,9 + 7) Leeuwarden (9 | 7 + 2) Lemmer (10 | 6 + 4) Grou (10 | 4 + 6) Sneek (11 | 3 + 8) Joure (16 | 11 + 5) Woudsend (19 | 10 + 9) Drachten (20 | 9 + 11) D’Halve Maen (21 | 8 + 13 (dns)) Stavoren (23 | 13 + 10) Langweer (24 | 12 + 12)

Foto: archief GrootSneek

Bron: https://www.skutsjesilen.nl: