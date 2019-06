Grou wint Lemmer Ahoy, Sneker Pan keurig derde

Lemmer- Het skûtsje fan Grou is de winnaar geworden van Lemmer Ahoy. In de hoogste klasse streden de skûtsjes van de SKS tegen de A-klasse van de IFKS. De Eelkje II (IFKS) werd tweede, en de Sneker Pan (SKS) werd derde. Douwe Visser won vorig jaar het kampioenschap van de SKS. Hij kon Heerenveen weg zeilen, en zo de winst binnenslepen. Daarna heeft hij met zijn bemanning niet meer gezeild.

“We zijn verder gegaan waar we vorig jaar zijn opgehouden”, zei Visser na afloop van Lemmer Ahoy voor de microfoon van Omrop Fryslân. “Als je alles opruimt, en je blijft er vanaf, dan zou je zeggen dat er niets verandert. Dat klopt niet altijd, maar het was nu net alsof we nooit waren gestopt.”

Het was de 37ste editie van Lemmer Ahoy, georganiseerd door WSV de Zevenwolden. Het IJsselmeer en de Lemster Baai vormden zo als gewoonlijk het strijdtoneel.

Foto’s Henk van der Veer