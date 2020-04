Parkeren tijdens de cornacrisis in SWF: “Doe de hanschoenen maar aan…”

Sneek- Tijdens de (digitale) rondvraag in de commissievergadering Bestuur en Financiën, heeft mevrouw Rinske Poiesz-Zijlstra gisteravond gevraagd of de gemeente Súdwest-Fryslân tijdens de coronacrisis de parkeerheffingen kan opheffen. “Diverse gemeenten hanteren een parkeervrij beleid om contact met de parkeermeter te vermijden. en ook ziekenhuizen houden de poorten vrij. In onze gemeente moet het kenteken ingevoerd worden en diverse knoppen moeten worden bediend. Er zijn geen maatregelen om deze automaten te ontsmetten”, betoogde het raadslid van de fractie Poiesz-Zijlstra.

Wethouder Maarten Offinga, antwoordde dat de gemeente SWF dit niet van plan is. Offinga heeft vanmorgen de vraag nogmaals voorgelegd aan het college. Wethouder Mirjam Bakker, die het parkeerbeleid in haar portefeuille heeft, en de andere collegeleden blijven unaniem bij het standpunt zoals Offinga het gisteravond verwoordde, bleek bij navraag.

“De gemeente doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen en wij zetten de apparaten niet uit. Tegenwoordig kan men op verschillende andere manieren betalen, zoals parkeerapps. Als men al gaat parkeren, waar op dit moment nauwelijks gebruik van wordt gemaakt, dan maar even de handschoenen aan”, vertolkte woordvoerder Louis Westhof van de gemeente Súdwest-Fryslân het collegestandpunt.