PvdA stelt tiental vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor particulieren en instellingen

Sneek- De PvdA Súdwest-Fryslân heeft dinsdagavond een tiental vragen aan het college van B en W gesteld over de gevolgen van de coronacrisis voor particulieren en instellingen. In de inleiding schrijft de PvdA:

“Er worden steeds meer maatregelen genomen om enerzijds de verspreiding van het coronavirus te beperken, en anderzijds de sociale en economische gevolgen het hoofd te bieden.

Ook de gemeente Súdwest-Fryslân heeft te maken maken met de gevolgen van de coronacrisis, op vele terreinen en in verschillende domeinen. Op de website van onze gemeente is diverse informatie over de gevolgen van het coronavirus te vinden waaronder een brief van de burgemeester en hulp voor ondernemers, ZZP’ers en flexwerkers alsmede uitstel van gemeentelijke belastingen voor ondernemingen. Voor vragen kan men rechtstreeks met de accountmanagers bellen. Dat is een heel goede zaak!

Naast hulp voor ondernemingen, ZZP”ers e.d. kunnen wij als gemeente ook de lasten voor particulieren/inwoners tijdelijk verlichten door mensen bijvoorbeeld uitstel van belastingen te geven, door coulant om te gaan bij schulden/schuldhulpverlening, door behulpzaam te zijn bij opvang voor kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen en breder uitvoering te geven aan het minimabeleid/bijzondere bijstand e.d. Snelheid van uitvoeren is daarbij essentieel!”

De PvdA heeft hierover de volgende vragen aan het college: