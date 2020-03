CDA-thema-avond over landbouw met Tweede Kamerlid Maurits von Martels

Easterein- Vrijdag 6 maart organiseert het CDA Súdwest-Fryslân een thema-avond over de actuele landbouwpolitiek in Fryslân. Praktiserend veehouder en Tweede Kamerlid Maurits von Martels komt naar Easterein om met u in gesprek te gaan over onderwerpen zoals de stikstofproblematiek en het CETA-handelsverdrag. Gedeputeerde Sander de Rouwe zal ook bij deze avond aanwezig zijn.

Maurits von Martels is sinds maart 2017 Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij stond op plek 44 op de kandidatenlijst, maar kwam met ruim 21.000 voorkeursstemmen in de Kamer. Zijn slogan was: ”Méér boerenverstand in de Tweede Kamer”. Hiervoor was hij melkveehouder en wethouder in de gemeente Dalfsen. Hij is voor het CDA woordvoerder op de volgende terreinen: • LNV (natuurbeleid, visserij, L&V-raad, glastuinbouw, gewasbescherming, biotechnologie, dierenwelzijn (niet productiedieren), dierproeven) • I&W (Milieu, externe veiligheid, biobrandstoffen, circulaire economie), • EZ (Toerisme, recreatie) • VWS (Sportbeleid incl. vrijwilligers)

Tijd: inloop 19:00, start 19:30 Locatie: Bergsma in Easterein. Aanmelden kunt u door een mail te sturen naar landbouw@cda-sw