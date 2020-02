Mirjam Bakker beëdigd als wethouder

Sneek- Mirjam Bakker (D66) is gisteravond beëdigd als wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân. Ze neemt de plek op het pluche aan de Marktstraat over van Stella van Gent (PvdA), die vorig jaar door de andere collegeleden werd weggestuurd omdat ze geen vertrouwen meer in Van Gent hadden. Met een ‘hier liggen mijn wortels, hier ligt mijn hart, voor deze gemeente wil ik me opnieuw voor 120% inzetten’, keerde Bakker terug. Eerder was zij ook al wethouder van de gemeente SWF.

Twee jaar geleden kozen de andere partijen er na de verkiezingen voor om niet verder te gaan met D66, omdat de partij van Bakker verloren had.