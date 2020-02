Statenfractie PvdA: onderhoud en marketing 11 Fountains onduidelijk

Sneek- De Statenfractie van de PvdA vindt dat het onderhoud van en de marketing voor 11Fountains nog niet duidelijk is geregeld. Daarom heeft de fractie vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De PvdA-fractie benadrukt dat Kletterdei als opening van het toeristenseizoen weer voor de deur staat. Maar er is niet duidelijk wie er voor de marketing van der fonteinen verantwoordelijk is. PvdA wil weten of Merk Fryslân hier een rol in speelt.

Daarnaast is ook niet bekend wie de fonteinen moet onderhouden. “De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de fonteinen, maar het is onduidelijk of de intentieverklaring tussen de provincie en gemeenten inmiddels is ondertekend,” geeft Jaap Stelenburg van de PvdA aan.