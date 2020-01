Stella van Gent doet vanavond haar verhaal in It Polytburo van Omrop Fryslân

Sneek-Eigenlijk was het platweg een botsing van karakters die ertoe heeft geleid dat Stella van Gent op moest stappen als wethouder. Die conclusie trekt Van Gent (PvdA),nadat op 15 november vorig jaar het nieuws naar buiten kwam dat de andere vier wethouders in Súdwest-Fryslân het vertrouwen in haar opzegden.

Vanavond, 19.30 uur, doet Van Gent haar verhaal bij Omrop Fryslân. Volgende week woensdag een uitgebreid interview met de gewezen wethouder in de papieren editie van GrootSneek. Hierbij alvast een preview.

“Het is een heilzame periode geweest van momenten die je niet zoveel meemaakt in je leven. Het klinkt raar, maar ik heb er ook van genoten. Ik houd van het onverwachte. Het verliezen van een baan is natuurlijk een heel verdrietig iets en de manier waarop ik deze baan verloren heb kan ik niemand aanraden. Het was een totaal gefixeerde rollercoaster waar ik in vast zat toen de spanningen zo hoog opliepen in het college en het vertrouwen in mij werd opgezegd. Dat moment heb ik afgelopen Kerst pas weer kunnen herbeleven en dat was pijnlijk en verdrietig. Op het moment zelf kon ik het vrij zakelijk beschouwen en waren we al zo vervreemd van elkaar dat het voor mij duidelijk was dat het onherstelbaar bleek. Ik heb er leering uitgetrokken en ik vind het spijtig voor mij zelf, voor de PvdA, voor de gemeente Súdwest-Fryslân en alle kiezers waarvoor ik mijn werk deed en doe. Dat gevoel van ‘hè verdo.. dat mij dit nu is overkomen, dat ik dit niet genoeg heb kunnen handelen’. Ik baalde…”

Tekst en foto Henk van der Veer