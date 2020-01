CU en GB vallen af voor wethouderspost Súdwest-Fryslân

Sneek- De Christen Unie en Gemeentebelangen Totaal Lokaal, beide met 2 zetels in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân vertegenwoordigd, krijgen geen wethouderspost in het college.Zoals bekend nam Stella van Gent (PvdA) in november 2019 afscheid als wethouder.

De onderhandelingen gaan verder met kandidaten uit FNP-kring, nu met 5 zetels in de raad en D66 die 2 zetels hebben. Tijdens de verkiezingen in november 2017, bleef de FNP gelijk in zetelaantal en moest D66 een zetel inleveren. Het betekende toen dat wethouder Mirjam Bakker haar plaats moest afstaan in het college. Groen Links kreeg in december 2017 een plaatsje op het pluche aan de Marktstraat. CDA-fractievoorzitter Douwe Attema leidt de onderhandelingen.