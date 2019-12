Niet eerder dan in januari nieuwe wethouder Súdwest-Fryslân

Sneek- Douwe Attema, fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Súdwest-Fryslân, deelde gisteravond tijdens de raadsvergadering mee dat er niet eerder dan in januari een nieuwe wethouder in SWF komt. Zoals bekend zeiden de vier zittende wethouders het vertrouwen in Stella van Gent (PvdA) op, waarna de sociaaldemocraten uit de coalitie stapten.

Om tot een meerderheidscoalitie te komen zijn er gesprekken gevoerd wie de opvolger van Stella van Gent moet worden. Vrijdag 12 december heeft Attema met de vier zittende wethouders gesproken. Vandaag zal er overleg zijn met zeven politieke partijen, waarbij er kort zal worden teruggezien en wat de ambities zijn. Attema verwacht dat er nog meerdere gesprekken zullen volgen, die begin januari zullen plaatsvinden. Er zal dan gesproken worden over het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling.