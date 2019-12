Marijke Roskam vertrekt als lid Provinciale Staten

Leeuwarden- Marijke Roskam (37) uit Bolsward vertrekt als lid van Provinciale Staten. Het besluit van de PvdA-lijsttrekker komt nadat afgelopen jaar bleek dat het Statenlidmaatschap niet te combineren is met haar andere werk en het moederschap van twee hele jonge kinderen. “Het was een zeer zwaar besluit”, aldus Roskam die in juli beviel van haar jongste zoon.

“Anderhalf jaar geleden schreef ik mee aan het verkiezingsprogramma en stelde ik me kandidaat als lijsttrekker. Toen werkte ik fulltime en dat ging prima. Mijn partner organiseerde het thuis en ik was vijf dagen aan het werk. Nu, na een mooi intens jaar met verkiezingen, onderhandelingen, de komst van mijn tweede zoontje en het intensieve werk in de Staten, merk ik dat ik minder gemakkelijk vijftig uur per week van huis ben. Simpel gezegd: ik mis die jongens enorm.” De combinatie van haar werk als dagvoorzitter en Statenlid zorgt ervoor dat Roskam soms drie dagen achtereen haar kinderen niet ziet. “Dat is met zulke jonge kindjes te zwaar, ik kan dat niet meer.”

‘Ik blijf politiek actief’

Roskam noemt het Statenlid zijn een eervolle baan die je met volledige toewijding moet uitoefenen. “Aanmodderen en niet eerlijk zijn over mijn worsteling past niet bij me.” En dus stopt ze als Statenlid. Daarbij benadrukt Roskam dat het niet een afscheid van de politiek is. “Ik voel me nog altijd verantwoordelijk voor de toekomst van de PvdA en ik zal de fractie blijven ondersteunen. Dat betekent dat ik meedenk en meewerk op een aantal dossiers en de fractieleden altijd een beroep op me kunnen doen.”

Enthousiast en scherp

In een reactie op het vertrek van Roskam laat fractievoorzitter Hetty Janssen weten dat ze het een dapper besluit vindt. “Het is goed dat Marijke nu kiest voor haar jonge gezin. Soms lopen dingen anders dan verwacht en dan is het juist knap dat je durft te zeggen: zo lukt het niet meer. We gaan het enthousiasme en de scherpe blik van Marijke nu op een andere manier inzetten, zo blijft ze van waarde voor onze fractie.”