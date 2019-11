“De PvdA Súdwest-Fryslân, met opgeheven hoofd, de oppositie in”

Súdwest-Fryslân – De PvdA in Súdwest-Fryslân ziet binnen de huidige coalitie met CDA, VVD en GroenLinks geen perspectief meer. Stella van Gent heeft zich als wethouder namens de partij jarenlang met hart en ziel ingezet voor de gemeente, maar ondervond daarbij veel strijd en geen basis voor een vruchtbare samenwerking. De partij voelt zich nu gedwongen op te stappen.

Het aantreden van het college in januari 2018 leek een frisse start. Maar al snel bleek dat er weinig ruimte voor de verschillende partijen is. Daarbij kampte het college met een gebrek aan saamhorigheid en miste de onderlinge gunfactor. Nadat geconstateerd was dat de persoonlijke verhoudingen zeer verstoord waren, werd door de coalitiepartijen CDA, PvdA, VVD en GL gezamenlijk gezocht naar oplossingen en is meerdere malen getracht om tot een meer constructieve bestuurscultuur te komen.

De bom barstte toen wethouder van Gent aankondigde voornemens te zijn om om samen met de directeur van Empatec een pand te kopen. ‘Wij hebben de intentie om twee appartementen te realiseren in een oud pand in de binnenstad van Sneek’. Twee verschillende huizen, onder een dak. Om bij de koop van het huis zuiver te handelen, heeft van Gent direct bij de burgemeester om een integriteitsonderzoek verzocht.

De overige collegeleden zegden, lopende dit onderzoek, het vertrouwen in van Gent op. Zij benadrukken dat zij wel door zouden willen met de PvdA als partij, maar niet meer met van Gent als wethouder. Dit voorstel heeft de PvdA afgewezen, ‘Stella is de PvdA en de PvdA is Stella’. De partij staat achter haar bestuurder en laat haar niet vallen. Met een andere wethouder door te gaan in deze huidige coalitie, is gezien de verstoorde verhoudingen, geen optie voor de fractie.

De PvdA verbaast zich over de overhaaste conclusies die de coalitiegenoten trekken door het vertrouwen op te zeggen. De partij heeft een aantal handreikingen gedaan, die door de overige coalitiepartijen zijn afgewezen. De al langer verstoorde relatie maakt dat de PvdA nu haar eigen weg kiest en met opgeheven hoofd de oppositie in gaat. De PvdA is tot de conclusie gekomen dat de huidige samenstelling van de coalitie niet meer werkbaar is. Fractievoorzitter Johan Feenstra spreekt van ‘een grote teleurstelling’. De PvdA ziet haar toekomst, ondanks de teleurstelling, met enthousiasme tegemoet: ‘wij zullen strijdbaar, sterk en sociaal oppositie voeren’.