Busstation Bolsward kan aangelegd

Bolsward- Súdwest-Fryslân kan beginnen met de aanleg van het nieuwe busstation in Bolsward, op de hoek van de Twibaksdyk en het Industriepark. De Raad van State gaf deze week groen licht nu de gemeente de geluidsbelasting voor een omwonende goed heeft onderzocht en gemotiveerd.

“Het plan voor het nieuwe busstation heeft ons lange tijd beziggehouden”, zegt wethouder Mark de Man van verkeer. “Mooi dat er nu duidelijkheid is, we aan alle voorwaarden voldoen en in Bolsward aan de slag kunnen. De stad wacht hier al zo lang op.”

Het busstation schuift enkele meters op, verder van de woning van de bezwaarmaker af, wat een gunstig effect heeft op de geluidsbelasting. Toch kan de schep niet meteen morgen de grond in. “Nu we weten waar we aan toe zijn, houden we het conceptplan opnieuw tegen het licht. Daarna kan de aanbesteding plaatsvinden”, zegt De Man. Hij rekent erop dat het nieuwe busstation eind volgend jaar in gebruik is.

Het huidige busstation aan de Snekerstraat, op de plek van de voormalige remise van vervoersbedrijf Arriva, wordt heringericht als parkeerterrein.