Sneek- Ultsje Wiersma (66) neemt op 14 november a.s. afscheid van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. De tandarts uit Wommels wil meer thuis zijn bij zijn vrouw die ernstig ziek is. Wiersma was voor de herindeling tien jaar gemeenteraadslid van Littensradiel en de laatste twee jaar vervulde hij die functie in SWF. De heer Wiersma zal opgevolgd worden door Samantha Joustra uit Sneek.

Foto: CDA-site SWF