Johannes Kramer nieuwe burgemeester gemeente Noardeast-Fryslân

Sibrandabuorren-Johannes Kramer ( links op de foto naast CvdK Arno Brok ) wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. Dat is woensdagavond bekendgemaakt bij de extra raadsvergadering op het gemeentehuis in Kollum. Kramer, die nu nog gedeputeerde is, wordt dan de opvolger van waarnemen burgemeester Hayo Apotheker. Johannes Kramer (FNP) is 52 jaar en woont in Sibrandabuorren met zijn vrouw en vier kinderen. Hij heeft ruim acht jaar ervaring als gedeputeerde. Daarvoor was hij acht jaar fractievoorzitter van de FNP in Provinciale Staten. Kramer is ook gemeentesecretaris van de voormalige gemeente Menaldumadeel.

De gemeente Noardeast-Fryslân ontstond op 1 januari na een fusie van de gemeenten Ferwerderadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.

Installatie in 2020

Een vertrouwenscommissie met vertegenwoordigers van alle acht raadsfracties heeft de sollicitatiegesprekken gehouden. De kandidaten zijn geselecteerd op basis van het door de raad vastgestelde burgemeestersprofiel. De voordracht van de nieuwe burgemeester door de gemeenteraad wordt vrijwel altijd overgenomen door de minister van Binnenlandse Zaken. De installatie van Kramer is gepland op 6 januari 2020.