Sneek- De PvdA in Súdwest-Fryslân stelt een aantal schriftelijke vragen over wat er mogelijk is op het gebied van het organiseren van evenementen in de gemeentetuin in Sneek. Zo wil de partij onder andere weten wanneer er weer festiviteiten in de gemeentetuin georganiseerd kunnen worden, met het oog op de Sneekweek van volgend jaar.

De afgelopen jaren hebben diverse evenementen waaronder de “Garden of Dance” succesvol in de gemeentetuin plaatsgevonden.

Foto Jan Douwe Gorter