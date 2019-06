Súdwest-Fryslân omarmt onderzoek aquaduct A7 Bolsward

Sneek- Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Fryslân steekt 100.000 euro in onderzoek naar de effecten en de haalbaarheid van een aquaduct in de autosnelweg A7 bij Bolsward. “Wij doen van harte mee aan dit onderzoek en trekken graag samen met de provincie op”, zegt wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân, die bereid is ook financieel aan het onderzoek bij te dragen. Een aquaduct – ter vervanging van de huidige brug over het Krúswetter – is al jarenlang een grote wens van Bolsward. “We hebben niet voor niets in ons akkoord voor deze bestuursperiode 2018-2022 aangegeven nadrukkelijk te willen kijken naar mogelijkheden voor een aquaduct”, zegt De Man. Nu leidt de brug tot veel oponthoud van het verkeer, vooral in de zomerperiode.

De wens de verkeerssituatie bij Bolsward te verbeteren is onlangs onder de aandacht gebracht van de formateur van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ook de ‘Stuurgroep aquaduct A7 Bolsward’ trok bij de formateur aan de bel. “Deze acties hebben effect gehad”, stelt De Man vast.

Naast de effecten voor verkeer en leefbaarheid moet het onderzoek onder andere ook antwoorden geven op vragen over de technische haalbaarheid en de kansen voor woningbouw en recreatieve ontwikkelingen. De Man: “Wat ons betreft moet het een heel breed onderzoek worden. We willen antwoorden op zo veel mogelijk vragen. Want die zijn het fundament om dit vraagstuk goed op de agenda te kunnen krijgen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.”