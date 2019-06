Kom langs! En word ‘Gast van de Raad’

Sneek- Ben jij benieuwd wat er allemaal gebeurt tijdens een raadsvergadering? Word ‘Gast van de Raad’!

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad neemt beslissingen over zorg, wonen, groen, cultuur, verkeer en veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders gaat met die beslissingen aan de slag. De gemeenteraad controleert of het college de besluiten op een goede manier uitvoert.

Kom langs!

Wil jij wel eens een kijkje achter de schermen? Dat kan! Als speciale ‘Gast van de Raad’ heten we je van harte welkom voorafgaand aan een raadsvergadering.

Je wordt om 17.45 uur (inloop 17.30 uur) verwacht in het Bestjoershûs aan de de Marktstraat 1 te Sneek. Onder het genot van soep en broodjes vertellen we meer over de gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda van de avond. Aansluitend maak je kennis met de raadsleden en het college en mag je de raadsvergadering bijwonen. De komende data voor ‘Gast van de Raad’ zijn op donderdag:

4 juli

3 oktober

21 november

19 december

Meld je snel aan!

Je kunt je aanmelden via griffie@sudwestfryslan.nl.