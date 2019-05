In SWF de meeste stemmen voor PvdA tijdens Europese verkiezingen

Sneek- De Partij van de Arbeid heeft in minstens 14 van de 18 Friese gemeentes de meeste stemmen gekregen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. In Súdwest-Fryslân was dat ook het geval. Nederland – en dus Fryslân – stemde donderdag al voor de Europese Parlementsverkiezingen. De uitslagen kwamen pas zondagavond na 23.00 uur, omdat de meeste EU-landen zondag nog stemden. De laatste stembussen gingen om 23.00 uur dicht.

In Súdwest-Fryslân gingen de meeste stemmen naar de Partij van de Arbeid. Het CDA en de VVD volgen op niet heel grote afstand. De opkomst in Súdwest-Fryslân was 43,1%.