Website politieke partijen SWF niet up-to-date

Sneek- In de verkiezingstijd gebruiken politieke partijen media zoals internet (website), facebook en twitter. Hoe is het in de loop van het jaar? We zetten de zaken even op een rijtje en kunnen niet anders dan tot de conclusie komen: It koe wol better…

CDA SWF (10 zetels): het laatste nieuwsitem op de website is van 5 april 2019, overigens blijkt dat er op de website maar 3 nieuwsitems in 2019 zijn geplaatst. Op dezelfde website worden de Facebook berichten van de partij getoond. De persoon die de Facebookberichten beheerd heeft aanzienlijk meer berichten geplaatst dan op de website. Ook op Twitter iets meer activiteit.

Bron: https://www.cda.nl/fryslan/sudwest-fryslan/ https://www.facebook.com/cdaswf/ en https://twitter.com/CDASWF

PvdASWF (6 zetels)

5 berichten in 2019. Het laatste bericht dateert van 24 maart 2019: “uitnodiging Algemene Jaarvergadering”. Op Facebook stopt de teller op 14 februari 2019. Op Twitter weinig actuele informatie.

https://sudwestfryslan.pvda.nl/ https://nl-nl.facebook.com/PvdAswf/ en https://twitter.com/PvdAswf

FNPSWF (5 zetels)

4 berichten in 2019. De website is fris en mooi vormgegeven. Twitteraccount bestaat maar wordt sinds de oprichting in januari 2015 niet gebruikt. Facebook niet gevonden.

https://mobile.twitter.com/FNPsudwfryslan

https://m.facebook.com/profile.php?id=264521413636948&ref=content_filter

https://www.instagram.com/fnpsudwest/

GroenLinks SWF (3 zetels) heeft na de verkiezingen geen nieuwsitems meer geplaatst. Sinds 2017 staat het dus stil. De laatste tweet is van 2 december 2012!! Op Facebook is de laatste post van 7 maart 2018.

https://sudwestfryslan.groenlinks.nl/ https://nl-nl.facebook.com/GroenLinksSWF/ https://twitter.com/groenlinksswf

Gemeentebelangen/ Totaal lokaal (2 zetels) is ook online gestopt in 2017. Twitter 9 maart 2018. Facebook ook 9 maart 2018.

https://www.gb-tl.nl/ https://www.facebook.com/GemeenteBelangenSWF/?rc=p en https://twitter.com/gb_swf

Bij de ChristenUnie SWF (2 zetels) staan onder nieuws 2 items, een interview met Geartsje Horjus en een artikel over de kandidaten voor het Wetterskip van maart 2019. Op de BLOG pagina een item van Lieuwe van der Pol op 6 maart 2019. Op Twitter een retweet van 10 april jl. De Facebook pagina is na 7 november 2017 niet meer geüpdatet.

https://sudwestfryslan.christenunie.nl/ https://nl-nl.facebook.com/Christenunieswf/ en https://twitter.com/christenunieswf

De VVD SWF doet het al niet veel beter. Op de website is het laatste artikel van 15 december 2017. Twitter staat al stil vanaf 7 november 2014. De liberalen zijn op Facebook bij tot 11 april. Om 05:50 ’s ochtends heeft iemand een artikel geplaatst over de “liberale borrel”.

https://sudwestfryslan.vvd.nl/ https://nl-nl.facebook.com/VVDSWF/ en https://twitter.com/VVDSWFryslan

Rinske Poiesz-Zijlstra schrijft op haar blog onder nieuws dat ze op 17-07-2018 uit de CDA fractie is gestapt. Daarna volledige stilte op haar website. Op Twitter is ze wat actiever. De laatste post is van 25 april jl. Het betreft een retweet van een bericht van de gemeente SWF. Facebook kon niet worden gevonden door Google.

https://rinskepoiesz.webnode.nl/ https://twitter.com/rinskepoiesz

D66 SWF (2 zetels) heeft op haar website het laatste bericht op 6 maart 2019. Op Twitter is de partij iets actiever. Actueel tot 24 april 2019. Op Facebook is een bericht van 11 maart 2019 het laatste bericht.

https://sudwestfryslan.d66.nl/ https://nl-nl.facebook.com/d66SWF/ en https://twitter.com/D66SWF/

Van de eensmansfracties De Wind (1 zetel) en Semplonius (1 zetel) konden we door middel van Google geen actuele website vinden.

Foto Henk van der Veer: Op 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. In Sneek hangen ondertussen twee verkiezingsbiljetten…