Oud-Sneekse Annet Feenstra opent nieuwe winkel op Oosterdijk: Thuiskomen!

Sneek- Nadat we met elkaar gesproken hebben en de nodige foto’s genomen geschoten van het pand op de Oosterdijk 83, daar waar vroeg de schoenenwinkel van Prins was, komt Annet nog even naar buiten gelopen: “Hier liep ik vroeger in de buurt de kranten rond te brengen en nu sta ik er weer, ik voel mij hééélemaal weer thuis!”

Annet Feenstra heeft net met haar man Jan Kienstra de deuren van Snitswear-Fashion Outdoor geopend. Het is allemaal razendsnel gegaan, in een paar weken tijd. Inderdaad coronatijd. “Maar”, zo zegt Annet, “daar willen we beslist niet al te veel de nadruk op leggen.”

Kienstra? Kienstra? Dat is toch zo Amelands als het maar kan?

“Klopt”, zegt Annet. “Ik kom uit Sneek, geboren en mijn hele jeugd heb ik hier doorgebracht. Maar Jan is dus een echte Amelander en ik ben met hem naar dit prachtige Waddeneiland gegaan. We drie winkels in Nes: Kienstra’s schoenen, Paal 10 Mode en Funny Eiland Wear ook in Nes. Allemaal op één kruispunt.”

Het idee om in Sneek ook met een winkel te beginnen leefde al veel langer bij Annet en haar man, maar om dat nu juist in deze coronatijd te doen is misschien opvallend.

“Heb je helemaal gelijk in, maar juist nu het op Ameland ‘ietsje rustiger is’ zeiden we tegen elkaar we doen het. Het is natuurlijk vreselijk zo stil het op Ameland is en ik ben absoluut geen type om niks te doen. Binnen een paar weken was het da ook ‘hupsakee’, we pakken hier wat op, in het hartje van mijn Sneek. Ik wist dat het pand van Prins leegstond en via Chantal, de eigenaresse, en de makelaar is het gekomen. We hebben ontzettend hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen.”

“Wat voor winkel dit is”, herhaalt Annet de vraag om meteen ook met het antwoord te komen. “Het is een beetje outdoor-achtige zeilkleding winkel, met merken als Helly Hansen. Regenjassen, maar ook geweldige Sneektruien. Die Sneektruien zijn er denken wij nog niet in de stad. Die hebben we ook in de Amelander variant. Op deze Sneektruien staat het jaartal 1496, dat is volgens de geleerden het jaartal dat Sneek stadsrechten kreeg. Voor mij is het cirkeltje mooi rond. Ik ben weer terug.”

Het echtpaar heeft dan razendsnel gereageerd in de afgelopen weken, maar ze wisten ook meteen dat het juist nu niet het moment was om als concurrent van de bestaande zaken in Sneek zich in de stad te vestigen. “Wij willen onze collega’s niet in het vaarwater zitten, iedereen heeft het in deze tijd moeilijk. We moeten het met elkaar doen. Daarom verkopen wij dingen die er nog niet waren. Kijk maar nar ons logo, daar staat ons eigen bootje ook nog eens op.”

Echtgenoot Jan ‘ik heb haar weer in Sneek teruggebracht’, weet ondertussen wel uit wat voor stad z’n vrouw en schoonfamilie komt. “Sneek is Nes in het groot. Het is hetzelfde publiek, alleen hier wonen veel meer mensen. In Sneek zijn altijd mensen.”

Foto’s Henk van der Veer