Sneek- Er vormde zich vanmiddag zo nu en dan een aardige rij voor delicatessenwinkel De Zuivelhoeve in de Kruizebroederstraat van Sneek. Een speciale weekendtas voor Woningsdag, met een stuk Maxima kaas of een stukje Alde Waterpoort tsiis was een absolute trekker. Op Koningsdag is de winkel gesloten.

Foto Ying Mellema