Iraanse ondernemer Hashem kiest voor Empatec

Sneek-Empatec Verpakken werkt sinds kort samen met Trade Original. Managing Director Hashem Zamani van Trade Original en Algemeen Directeur Harry de Wit van Empatec hebben inmiddels het meerjarig samenwerkingscontract ondertekend. Beiden partijen zien – ondanks de crisis – veel mogelijkheden voor de toekomst.

Import Hashem is een ambitieuze Iraanse ondernemer. Zijn onderneming Trade Original importeert hoogwaardige Oosterse voedingsmiddelen. Deze verkopen ze op Europees niveau aan onder andere Turkse en Marokkaanse toko’s. Vanaf het land van herkomst, via co-packer, naar de eindklant.

Bewuste keuze

Zes jaar geleden is hij vanuit Iran naar Nederland gekomen, samen met zijn vrouw. Via reïntegratiebedrijf Pastiel heeft zij een aantal cursussen gevolgd. De link met Empatec Verpakken werd daardoor al snel gelegd. Trade Original wil een totaalpakket van vervoer en verpakken aanbieden. Er was dan ook geen twijfel over: Empatec Verpakken is volgens Hashem hiervoor de aangewezen partij. Empatec gaat voor Trade Original de levensmiddelen verpakken door middel van een machinale verpakkingslijn.