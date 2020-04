Uitbreiding distributiecentrum Poiesz

Sneek-De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de omgevingsvergunning verleend aan Poiesz Supermarkten om een nieuw distributiecentrum te bouwen aan de Zernikestraat. Het huidige DC begint te klein te worden omdat het diepvriesassortiment de laatste jaren zo enorm is uitgebreid. De grond waarop de uitbreiding gebouwd zal worden ligt vlak bij het huidige DC. In overleg met omwonenden komt er een groene bufferzone langs het complex.

Parkeerplaatsen

Volgens de regels moeten er 48 parkeerplekken bij het pand komen, maar dat is gezien het aantal medewerkers dat er tegelijk kan werken (26) niet nodig. Daarom maakt de gemeente een uitzondering en zijn 41 parkeerplekken voldoende.

De grond is nu in eigendom van de gemeente, en Poiesz Supermarkten neemt die voor ongeveer vier ton over. Het bouwrijp maken van de kavel, kosten twee ton, worden door de gemeente gedaan.