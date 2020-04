Contouren nieuwe Oosterpoort worden zichtbaar

Sneek-Na jaren van plannen maken, overleg en studie komt er het nieuwe Oosterpoort! Afgelopen februari zijn de bouwwerkzaamheden gestart en inmiddels zijn de contouren van het gebouw zichtbaar. De begane grond is gestort, de eerste wanden staan en de komende weken zal er veel vooruitgang te zien zijn op de bouwplaats.

“Er is één appartement beschikbaar op de tweede verdieping en de grote maisonette woning op de hoek, in het voormalige Boumapand”, lezen we op https://oosterpoortwonen.nl/

Foto’s Henk van der Veer