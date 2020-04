Paasbrunch Lokaal 55: online bestellen!

Sneek-Vanaf vandaag zijn de paasmenu’s van Lokaal 55 online via de webshop van Lokaal 55 te bestellen! Bestellen voor Pasen kan tot en met vrijdag 10 april 18:00 uur. Afhalen met Pasen kan op zaterdag (16:00 tot 18:00 uur), zondag (11:00 tot 13:00 uur) en maandag (11:00 tot 13:00 uur). Wil je het laten bezorgen? Dit kan in overleg. Dit kun je aangeven aan het eind van je bestelling, dan nemen wij contact met je op. Je kunt de verdere bestellingen gewoon bestellen en afhalen op vrijdag, zaterdag of zondag tussen 17:00 en 20:00 uur.

De PAASBRUNCH@home, PAASMENU@home, BIJ DE KOFFIE@home en nog meer lekkers!

Check de website https://lokaal55.nl/ voor meer informatie en om te bestellen!