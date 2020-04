Nieuwe website Jan Sikkes: ‘Om creativiteit live thuis invulling te geven’

Sneek-Ook bij Jan Sikkes merken ze dat Nederland te maken heeft met COVID-19. De social distance maatregelen die begin maart van kracht werden, werpen een totaal andere blik op de lente en stoffen die hiervoor zijn ingekocht. De grote impact op ieders gezondheid en de samenleving, was merkbaar in de winkels. Iedereen is nu veel thuis en naast werken wil men ook iets creatiefs doen.

Bij bouwmarkten, de vuilstort en ook bij tuincentra rijden auto’s met aanhangers af en aan. Er wordt geklust aan huis, in de tuin en het interieur. En dat is bij Jan Sikkes goed te merken. Jan Sikkes: “In onze 10 winkels hanteren we alle Corona voorschriften en kunnen we onze klanten niet helemaal helpen zoals ze van ons gewend zijn. Maar in de winkel maken we er het beste van en we merken dat onze klanten dat enorm waarderen.”

Op de website www.jansikkes.nl stijgt het bezoek dagelijks tot wel 50%. Jan Sikkes: “We waren al een tijd bezig met een nieuwe website. Net als met onze stoffen moet je regelmatig vernieuwen. Met ons team digital partner Snakeware zijn we hard aan de slag gegaan om de nieuwe website versneld live te zetten om onze klanten online te inspireren met al onze stoffen”. Naast gordijnen, modestoffen, fournituren en alle soorten hobbystoffen is er veel aandacht voor inspiratie, trends en tips en het nieuwe DIY. “DIY is een groeiende trend dat consumenten alles zelf maken, immers DIY staat voor Do it Yourself. De website moet inspireren om in de winkel de stoffen te kopen. En met deskundig advies van onze medewerkers verfraaien onze klanten het interieur thuis, ook in deze bijzondere tijden”, zo vervolgt Jan Sikkes.

De winkels van Jan Sikkes zijn dus nog open volgens de aangepaste openingstijden en de website is bedoeld als inspiratie. Door de website komen klanten gerichter in de winkel en kunnen ze snel vinden wat ze zoeken. Hierdoor kan iedereen vlot worden geholpen. “Ja, we blijven onze klanten ook in de winkel inspireren, maar de website zorgt ervoor dat ze voorbereid de winkel in komen. En daar heeft iedereen baat bij” aldus Jan Sikkes.

Jan Sikkes is de grootste stoffenwinkel van Nederland met ruim 100 medewerkers en winkels in Groningen, Overijssel, Gelderland en Noord-Holland. Jan Sikkes staat al bijna een eeuw garant voor goede service, hoogwaardige kwaliteit en het grootste assortiment stoffen en accessoires.