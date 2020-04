Donker Groen geeft 100 gratis Quickscans weg

Sneek- Vanuit de missie voor behoud van een leefbare aarde voor mens, dier en plant, levert Donker Groep een essentiële bijdrage in het creëren van bewustwording ten aanzien van biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en andere aspecten binnen een moderne gebiedsontwikkeling.

NL Terreinlabel biedt de mogelijkheid om tot een duurzame inrichting van terreinen te komen en het integraal mee te nemen in het ontwerp, de uitvoering en het beheer. Met deze methode, geïntroduceerd door NL Greenlabel, kan een terrein beoordeeld en gecertificeerd worden aan de hand van 6 indicatoren en meerdere subindicatoren.

Het terreinlabel geeft scores van A (zeer duurzaam) tot F (veel verbetering mogelijk). Deze score-labels laten direct zien in hoeverre een gebied duurzaam is aangelegd. Dat maakt het NL Terreinlabel een mooi instrument om niet alleen de score te meten, maar ook de aanpak voor de toekomst te bepalen. Terwijl organisaties eerder al konden aantonen dat hun gebouw duurzaam is, kan dat dankzij het terreinlabel nu ook voor bedrijventerreinen, recreatiegebieden, sportvelden, scholen, woonwijken, kantoor-gebieden en parken. De indicatoren waarop gemeten wordt zijn: ontwerp & materialisatie, energie & klimaatbestendigheid, relaties tussen mens & omgeving, bodem & water, biodiversiteit en borging.

Naast de verantwoordelijkheid in de zorg voor onze planeet zijn er diverse voordelen om gebieden te verduurzamen. De besparing op energiekosten, maar ook het verhoogde welzijn voor mensen levert geld op. In zorginstellingen met juiste groenvoorzieningen, zijn de kosten voor zorg lager en op werkplekken is het ziekteverzuim lager. Hierdoor is de investering niet alleen duurzaam, maar hij verdient zich ook zeker terug.

Ter introductie van het NL Terreinlabel en omdat wij de Donkergroep haarsteentje bij willen dragen aan Earth Day geeft Donker Groen 100 keer een gratis Quickscan weg ter waarde van € 400. Voor meer informatie, kijk op: https://donkergroep.com/nl/diensten/nl-terreinlabel