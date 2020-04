Morekop webshop helpt je met je online verkoop

Sneek-Wil je in deze tijd je bedrijf of winkel met een webshop uitbreiden? Wij helpen je daar graag mee. De onderstaande webshop welke we speciaal voor deze periode hebben ontwikkeld is al leverbaar vanaf € 750,- excl. btw, excl. onderhoud en hosting*. Ook kunnen we dit prima inbouwen in je bestaande site(s). Het is flexibel bruikbaar voor zowel winkels, producten als restaurants.

Deze shop bevat een moderne homepage, een pagina met je productgroepen, daaronder de producten en detailpagina’s voor elk product. We kunnen deze shop ook in bestaande (WordPress) websites inbouwen. Wij zorgen verder dat de lettertypes, kleuren etc. bij je huisstijl passen!

Het enige wat je zelf moet doen is het vullen van de shop en een betaalkoppeling met je bank of bijvoorbeeld Mollie regelen. Het vullen kunnen we voor een kleine meerprijs ook voor je regelen uiteraard!

Neem contact op met Bente Vallinga voor de mogelijkheden en meer informatie: info@morekop.com<mailto:info@morekop.com> of 06 1228 4483.

* Het onderhoudspakket is € 7,50 per maand en wordt per jaar gefactureerd.

* Deze shop wordt op je eigen hosting geplaatst. Mocht je geen hosting hebben of dit bij ons willen onderbrengen, dan hebben we deze pakketten al vanaf € 160,00 per jaar.

Stay safe mensen en let goed op elkaar!

Met een vriendelijke groet,

Bente Vallinga / M 06 12 28 44 83