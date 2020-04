Sneek- Dat een van de twee houten ‘brugjes’ over het water aan de Eenheid aan vervanging toe was, wordt uit bovenstaande foto wel duidelijk. Aannemersbedrijf Stienstra en Van der Wal uit IJlst zijn er momenteel druk mee bezig. Het nieuwe bruggetje ligt zelfs al weer over het water.

Ook wordt de walbeschoeiing aangepakt. Het hout wat ervoor gebruikt wordt is Azobé. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Foto’s Henk van der Veer