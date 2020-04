IJlsters steunen lokale ondernemers met Stipeboxen

IJlst- In IJlst is een initiatief opgezet om de IJlster ondernemers in deze tijd een steuntje in de rug te geven. In navolging van de vele ‘support your local’ initiatieven in Nederland is in IJlst het Friese alternatief ‘stypje lokaal’ gestart! Een initiatief door en voor ondernemers in IJlst die door de coronacrisis minder inkomsten hebben dan voorheen. Vele bedrijven staan door de coronacrisis ineens (deels) stil, een ramp voor vele lokale ondernemers. Terwijl de schappen van de supermarkt leeg worden gehamsterd kunnen lokale ondernemers hun mooie lokaal geproduceerde producten en diensten minder goed of nauwelijks meer kwijt. Of het nu gaat om de horecabedrijven, kapsalons, dienstverleners of bedrijven in de toeristische sector, het treft vele sectoren.

Daarom hebben IJlster ondernemers het initiatief ‘Stypje lokaal’ opgezet om beter door deze crisis te komen. Iedereen kan de lokale ondernemer helpen door een lokale stipebox met vele producten van lokale ondernemers te kopen waarvan de opbrengst naar de lokale ondernemers gaat. Het zijn allemaal algemeen te gebruiken producten waar vaak de creativiteit van de ondernemer in verwerkt zit. Een mooie manier om de lokale ondernemer beter te leren kennen en hun door deze crisis heen te helpen. Gisteren zijn de eerste tientallen stipeboxen geleverd. In de eerste box zat een product van Boutique Jenny, de Haas, de kapster, bakkerij de Boer, stadsherberg IJlst, schoonheidssalon Blos, Noccio ijssalon, de Wylde boerinne en van Beekhuizen tweewielers.

Voor volgende week is dezelfde box te bestellen en daarna is het de bedoeling is om, zolang de coronacrisis duurt, tweewekelijks een nieuwe stipebox aan te bieden met weer verschillende artikelen van vaak weer andere ondernemers. Naast het bestellen van een stipebox kunne IJlster ondernemers hun specifieke producten ook aanbieden in de IJlster webshop op deze site. Kijk voor meer informatie over dit IJlster initiatief op de website www.stypje.nl of op de facebookpagina: facebook.com/stypje .