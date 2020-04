Sneek- Tieteke Bos, eigenaresse van Second Change aan de Muntstraat in Sneek, zet wat handel bij haar woning in de Julianastraat. Op afstandje een paar foto’s genomen, van een onderneemster die gelukkig haar lach nog niet verloren heeft! Een euromuntje in ‘een zilveren potje’ en je bent eigenaar (m/v) van een mooie deco-fles.

Foto Henk van der Veer