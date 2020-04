Negen veelbelovende cleantech startups geselecteerd voor BeStart accelerator

Sneek-In april 2020 beginnen 9 veelbelovende cleantech startups aan het accelerator programma van BeStart. Het komende jaar krijgen zij bedrijfskundige (gast)colleges, individuele coaching èn een uitgebreide introductie in het netwerk van launching customers, financiers, kennisinstellingen en andere partners.

De startups die mee gaan doen zijn:

Dairy Applications: Online voermanagement pakket voor de melkveehouder.

Dungse: Ontwikkelt nieuwe duurzame en circulaire materialen uit koeienmest.

Eatcup: Voorkomt het gebruik van eenmalige verpakkingen van bijvoorbeeld mueslirepen en drink-yoghurts, door onderweg eten net zo makkelijk te maken als een slok nemen uit je koffiebeker.

Fertipaq: Een zuivere biozwavel als meststof voor onder andere koolzaad, maïs, tarwe, aardappels, uien, koolsoorten en fruit.

Popken Mechatronica: Sensortechnologie voor de tuinbouw en akkerbouw.

Powerchainger: Slim platform voor het delen van lokaal opgewekte energie en het belonen van duurzaam gedrag.

Pyrolyze: Mobiele pyrolyse installatie waarmee uit afvalplastics zwavelarme diesel, nafta en gas kan worden gewonnen.

Sensoty: Groenonderhoud optimaliseren en groen in stedelijk gebied te versterken door het ontwikkelen en toepassen van ‘sensor based’ technologie, waarbij bodem- en omgevingsdata worden vertaald naar onderhoudsadviezen.

Wasted: Een rewards based app die mensen helpt met de bestrijding van plastic vervuiling, door hen te belonen voor hun plasticloze acties.

Lees alles over de deelnemende startups op de website van BeStart: https://www.bestart.nl/startups-2020-2021/

De startups werden op 26 maart via videoconferencing geselecteerd op basis van onder andere hun kansen op de markt, bijdrage aan duurzaamheid en geschiktheid voor het begeleidingsprogramma van BeStart. De jury die de uiteindelijke selectie moest maken, bestond uit betrokken leden uit het BeStart netwerk: Henk Split van YnBusiness, Carl Schultz van Paques, Diederik Jongema van FOM en Anne Been van Enablemi.

Op 8 april begint het programma met een online coachingssessie. ‘Juist in deze tijd moeten we met ons netwerk startups blijven ondersteunen,’ vertelde projectdirecteur Ronald Wielinga na de selectiemiddag. ‘Het maken van de juiste bedrijfsstrategische keuzes is nu belangrijker dan ooit. Wij staan daar in ons kennisprogramma en de coaching uitgebreid bij stil en we zijn er indien nodig natuurlijk ook voor onze alumni van voorgaande jaren.’

Over BeStart

BeStart is een startup accelerator die circulaire startups helpt om hun onderneming te laten slagen. Startups worden een jaar lang begeleid met een inhoudelijk programma, een uitgebreid netwerk en ervaren coaches. De nadruk van de begeleiding ligt op de eerste fase, waarin de juiste focus en bedrijfskundige kennis van groot belang zijn. Deelname aan BeStart is kosteloos, dankzij de steun van partners uit het bedrijfsleven en overheid.

Meer informatie over BeStart: www.bestart.nl