Speedbooks geeft ondernemers gratis liquiditeitsplanner

Sneek-Voor veel ondernemers zijn het zware tijden en is het van belang goed grip te hebben op de financiën. Hiertoe adviseren accountants te werken met een liquiditeitsbegroting, een schatting van de inkomende en uitgaande geldstromen. Om het ondernemers in deze uitdagende tijd makkelijk te maken, steekt Speedbooks de helpende hand toe en biedt het gratis de liquiditeitsplanner aan, zonder dat de software van Speedbooks nodig is.

“We zien dat veel bedrijven het moeilijk hebben. Grip op de liquiditeit is juist nu essentieel”, aldus Lume Paulusma, directeur-eigenaar van Speedbooks. Hij vervolgt: “Wij maken rapportage software waar de liquiditeitsplanner onderdeel van uitmaakt. Om ondernemers in deze moeilijke tijd te helpen, stellen we de liquiditeitsplanner gratis ter beschikking. De liquiditeitsplanner is via de website van Speedbooks te downloaden. Dit zorgt voor een beetje rust in het hoofd en schept tijd voor het plannen van vervolgacties om bedrijven door deze tijd te loodsen.”

Lume Paulusma vervolgt: “De ervaring leert dat veel ondernemers Excel gebruiken om een liquiditeitsbegroting te maken, dit is vaak foutgevoelig. Met onze liquiditeitsplanner kan elke ondernemer zijn liquiditeitsbegroting volgen.” Liquiditeitsgegevens vormen voor ondernemers en banken belangrijke informatie waarop beslissingen worden genomen. Ondernemers kunnen de gratis liquiditeitsplanner downloaden via de website van Speedbooks, ook als zij geen klant zijn.

Speedbooks rapportagesoftware, opgericht in 2009, is uitgegroeid tot marktleider op het gebied van financiële rapportages. Er zijn ruim 10.000 gebruikers in zowel MKB als accountancy.