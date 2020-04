Reparatie asfalt in Súdwest-Fryslân

Sneek-Deze week start de gemeente SWF met het repareren van scheuren in het asfalt op diverse wegen binnen de gemeente. Op de kaart is (bijna) live te volgen waar de gemeentewerkers bezig zijn https://tinyurl.com/qwqv5v7

De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd in volgorde van de nummering. Zijn ze op een plek klaar dan maken ze de pin groen. Kunnen ze het werk niet uitvoeren dan wordt hij rood, en hebben ze maar een gedeelte kunnen doen dan maken ze hem oranje.

Ziet u ook een scheur in het asfalt? Geef het dan aan de gemeente door via het online formulier. Wel graag duidelijk aangeven om welke locatie het gaat. Klik op de optie ”Straten, wegen en pleinen”, vervolgens ”Gat in de weg” en daarna ”Asfalt”, u vindt het formulier hier https://bit.ly/2UTdkZC