Gedeeltelijke hervatting bedrijfsactiviteiten Rooth Multiservice

Sneek-Gisteravond heeft het kabinet alle bestaande coronamaatregelen verlengt tot 28 april. De deskundigen zien een gematigde afvlakking van het aantal besmettingen, dus de huidige maatregelen, mits eenieder zich hieraan houdt, dragen bij aan het beheersen van het virus. In reactie op deze verlenging van de maatregelen, heeft ook Rooth Multiservice vanochtend besloten om met ingang van maandag 6 april een deel van haar activiteiten weer op te pakken.

Waarom heeft Rooth dit besloten

De deskundigen geven aan dat het hanteren van de huidige maatregelen zorgen voor een beheersing van het virus. Er was (bijna) niet aan voldoende beschermingsmiddelen te komen, omdat dit terecht allemaal naar de ziekenhuizen ging (mondkapjes, desinfectiemiddel, etc.). In de afgelopen 3 weken heeft Rooth hier verandering in kunnen brengen. Op sommige projecten zijn ze onderdeel van een keten. Relaties hadden respect voor de opschorting, maar ze missen nu een belangrijke schakel en willen graag samen kijken naar mogelijkheden om het werk veilig uit te kunnen voeren.

Rooth vindt dat ze collega’s 3 weken optimaal hebben kunnen beschermen, omdat het niet allemaal zeker was hoe het virus zich ging verspreiden en/of de maatregelen afdoende waren. Nu er iets meer duidelijkheid vanuit de overheid is, vinden zij het verantwoord om met de juiste bescherming als middelen, materiaal en heldere afspraken/voorwaarden) weer deels een aantal activiteiten op te pakken, zo laat het bedrijf weten.

“We zijn erg druk geweest de afgelopen weken om alle beschermingsmiddelen hiervoor daadwerkelijk binnen te krijgen. Zoals het nu lijkt hebben we eind deze week alles in huis en kunnen we maandag 6 april starten met de juiste beschermingsmiddelen.”

“Door de uitbraak van dit virus is er ook veel veranderd bij onze relaties. Sommige hebben de deuren moeten sluiten, bepaalde kantoren zijn minder bezet tot leeg, door onze opschorting zijn we bij een paar relaties niet meer welkom. Ze hebben hun contract opgezegd! Een aantal relaties heeft gevraagd om een aangepast programma, een lagere frequentie, en een aantal relaties hebben juist extra hulp nodig zoals de crisisopvang bij diverse zorgcentra.”

“Natuurlijk is de verlenging van de bestaande maatregelen ook van invloed op thuissituatie van onze collega’s. Kinderen gaan nog niet naar school, als ouders moet er geholpen worden met huiswerk of één van beide partners draait overuren in de zorg of andere vitale sector. Daarnaast kan het natuurlijk ook zo zijn dat het gehele gezin thuis moet blijven vanwege bepaalde ziekteverschijnselen. Allemaal redenen die het wellicht lastig maken om alle collega’s aan de slag te kunnen krijgen”.

“Wanneer collega’s werkzaamheden moeten verrichten in de buurt van ‘besmette personen’ mogen ze dit te allen tijde weigeren. We vragen iedereen om mee te denken in het maatschappelijke belang, maar we dwingen niemand tot iets! Uiteraard zullen we in overleg met collega’s gaan die vallen onder de zogenaamde risicogroepen, ouderen, vrouwen in blijde verwachting, mensen met veel gezondheidsklachten, mensen met weinig weerstand en immuungecompromitteerden.”

“We zijn nog lang niet af van dit verschrikkelijke virus, dus moeten we alles blijven doen wat is voorgeschreven aan maatregelen. Het zal voor de meesten organisaties een gigantische uitdaging worden de komende maanden. Er is nog totaal geen zicht op wanneer we weer gewoon alles mogen doen en tot die tijd moeten we met z’n allen er alles aan doen om deze crisis te overleven. Onze gezondheid staat daarbij op één, maar zakelijk zal voor de toekomst ook erg belangrijk zijn!

Volgens mij kun je het als volgt samenvatten: handel altijd uit jouw eigen verantwoordelijkheid en stel jouw veiligheid en die van een ander voorop”, aldus Sibold Jellema.