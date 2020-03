Oude matrassen krijgen nieuw leven onder speeltoestellen

Sneek-Ons streven om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant maakt dat we bij Donker Groep altijd op zoek zijn naar nieuwe duurzame oplossingen voor onze producten. In samenwerking met Hecmar, leverancier van tuinmaterialen, hebben we een nieuwe shockpad ontwikkeld: de Aslon Refoam valondergrond. Een volledig circulair product.

Refoam shockpad

Voor de ontwikkeling werkte Donker Groep nauw samen met Hecmar. De shockpads zijn gemaakt van foam dat afkomstig is uit matrassen. Donker Groep zoekt continu naar nieuwe, innovatieve oplossingen. We denken mee met alle fabrikanten waar we onderdelen inkopen: hoe kunnen we een onderdeel duurzamer maken. Door onze jarenlange samenwerking met Hecmar wisten we dat ze bezig waren om van gerecycled foam valondergronden te maken. Samen hebben we de Refoam shockpad ontwikkeld.

In 2019 heeft Donker Groep de nieuwe valondergrond getest, en de resultaten zijn zeer goed. De shockpad voldoet aan alle eisen en zijn gecertificeerd conform NEN-EN 1177 voor valhoogtes met een Head Injury Criterion (HIC).

Donker Groep wil de Refoam shockpads de nieuwe standaard maken voor ons Polyplay kunstgrassysteem, dat weer geschikt is voor onder speeltoestellen. Daarnaast zijn de shockpads getest en gecertificeerd voor gebruik in combinatie met Flexis rubber vloeren en Softbark rubbermulch.

Circulaire toekomst

Dit product draagt bij aan het streven ons bedrijf circulair te maken. Een mooie bijkomstigheid is dat de prijs marktconform is. Gemeenten zamelen zoveel matrassen in. Hoe mooi is het dat de matrassen opnieuw worden benut binnen gemeenten, maar dan als valondergrond onder speeltoestellen.