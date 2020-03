Josefien Dam start eigen bedrijf: Socials by Josefien

Sneek- “Een gekke periode om voor jezelf te beginnen, zegt Josefien Dam uit Sneek. Sinds begin van dit nu al bijzondere jaar is Josefien ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met haar bedrijf Socials by Josefien.

De dochter van Fokko en Trea Dam stelt zich graag even voor en ook waarom ze als zelfstandig ondernemer begonnen is: “Mijn naam is Josefien en ik kom uit een ondernemend gezin. Nadat het beroemde dweilorkest De Blauhúster Dakkapel uit Sneek besloot te stoppen kwam het idee om een dweilfestival te organiseren namelijk de Sneeker Dweildag. Voor de promotie van een (nieuw) evenement is Social Media enorm belangrijk en dat heb ik voor mijn rekening genomen.

In 2021 bestaat het festival 10 jaar en is het niet meer weg te denken uit Sneek! Tijdens de opzet en de content word ik enorm vrijgelaten en kan ik mijn creativiteit erop loslaten. Vandaag de dag beheer ik nog steeds de (populaire) Facebookpagina en zijn wij begonnen met het opzetten van Instagram. Dit doe ik nog steeds met ontzettend veel plezier!

Een aantal jaren later is mijn moeder samen met een vriendin een pop-up kerstwinkel begonnen genaamd Christmas Joy Sneek. Ook hierbij speelt Social Media een belangrijke rol en is het een gemakkelijke marketingtool om (potentiële) klanten te bereiken. In eerste instantie ben ik begonnen met de opzet en het beheer van een Facebookpagina. Om meerdere doelgroepen aan te spreken zijn ze nu ook actief op Instagram. Op dit moment zijn de pagina’s niet meer weg te denken en worden zelfs via de Facebookchat bestellingen gedaan. In december 2019 hebben we op de laatste openingsdag van Christmas Joy Sneek geëvalueerd wat het effect van Social Media heeft gehad en ideeën bedacht voor volgend jaar.

Na deze evaluatie begon ik na te denken en merkte ik dat ik enorm veel plezier heb in de opzet en het beheer van Social Media pagina’s. Het is dankbaar werk om ondernemers of evenementen hierin te ondersteunen en te ontzorgen op dit gebied. Uiteindelijk heb ik besloten om een onderneming te starten genaamd Socials by Josefien.

Vanaf begin 2020 sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ga ik van start. Ik ben enorm blij dat ik deze stap heb gezet en hoop dan ook veel bedrijven te mogen ondersteunen. Interesse? Neem vooral contact met mij op via info@socialsbyjosefien.nl.”

Voor meer info: http://socialsbyjosefien.nl/

We wensen Josefien veel succes!