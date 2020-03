Sneek- Lewinkel, het ‘kleine zusje’ van Lewinski, is verkocht. De eigenaren Barry en Bob blijven podium Lewinski met alle plezier runnen, en creëren door de verkoop van Lewinkel meer tijd om het culinaire podium met ideeën en smaken te blijven vernieuwen en ontwikkelen.

Ze zijn blij dat Lewinkel wordt overgenomen door de enthousiaste en creatieve zusjes Aletta en Minetta, zij het in een iets andere vorm en naam. Vanaf 1 april 2020 zal Lewinkel verdergaan onder de naam N° Elf.

Het huidige concept blijven ze voeren, maar willen de dames uitbreiden door(unieke)cadeauartikelen aan te gaan bieden. Ook bestaat de mogelijkheid persoonlijke cadeaus te bestellen; zoals een plaat hout met daarop bijvoorbeeld een foto gelaserd.

Ook gaan ze gemaks-artikelen verkopen, en is de accommodatie geschikt voor het houden van een high tea, gedeelde ontbijt- of lunchtafel, verjaarsfeestje of workshop.

Uiteraard blijft de ruimte ook beschikbaar voor ontbijt, lunch of diner en bij de koffie wat lekkers te nuttigen. Een fijn concept dat voortdurend in beweging is en waarbij het blije huiskamergevoel natuurlijk blijft behouden.

Dus blijf vooral smakelijk bijtanken op de Bolswarderweg N° Elf te Sneek!