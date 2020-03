‘Ondanks de Coronacrisis blijft Alex Lubbers maaltijden thuisbezorgen’

Sneek- Met alle berichtgeving rondom het Coronavirus vragen veel mensen, met name de senioren thuis, zich af hoe ze een verse maaltijd op tafel kunnen krijgen en toch veilig thuis kunnen blijven. Alex Lubbers van Eten met gemak kan u geruststellen: “Wij blijven gewoon onze versgekookte maaltijden bij onze klanten thuisbezorgen. Uiteraard houden we ons hierbij aan de landelijke voorschriften om besmetting van het Coronavirus te voorkomen en hebben we hierbij ook extra voorzorgsmaatregelen getroffen. Het is belangrijk, en zeker in deze tijd, om er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen. We staan klaar voor onze klanten”.

Alex Lubbers startte 1,5 jaar geleden bij Eten met gemak en bezorgt maaltijden bij klanten thuis in de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen, Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen en Súdwest-Fryslân. “Klanten kunnen via Eten met gemak verse, lekkere en gezonde maaltijden bestellen, die ze eenvoudig in de koelkast kunnen bewaren en verwarmen in hun magnetron of oven. Het unieke aan onze maaltijden is dat de klant deze volledig zelf kan samenstellen uit een groot assortiment van Hollandse, Oosterse, wereldse en Italiaanse gerechten en verschillende diëten. Zo is er dus voor ieder wat wils”, vertelt Alex.

Maaltijden week houdbaar in de koelkast

De maaltijden van Eten met gemak worden bereid uit verse ingrediënten en kunnen klanten bewaren in hun koelkast. “Onze maaltijden zijn langer houdbaar, wat zeker op dit moment een uitkomst voor de ouderen kan zijn zodat ze veilig thuis kunnen blijven. De handige verpakking van de gerechten past in elke oven of magnetron, de maaltijden hoeven dus alleen even verwarmd te worden voordat de klant aan tafel gaat”, vervolgt Alex Lubbers.

Onze klanten kunnen op ons rekenen: we blijven bezorgen

De maaltijden worden persoonlijk thuisbezorgd, door Alex Lubbers zelf, die de klant persoonlijk kent. “Het is voor de klanten, zeker op dit moment, belangrijk dat ze weten wie er bij hen thuisbezorgd en dat alle landelijke voorschriften en maatregelen opgevolgd worden”. Alex heeft zelf ook nog extra maatregelen getroffen: “Ik zou niet willen dat er iets met de klanten gebeurt, daarom ga ook ik hier heel serieus mee om”. Als voorzorgsmaatregelen geeft hij momenteel geen handen en houdt minimaal 1,5 meter afstand. “En in mijn auto heb ik desinfectiemiddelen staan, die we voor en na elke bezorging gebruiken. Onze klanten waarderen dit ook, dat is fijn te horen”, vertelt Alex Lubbers.

Voor elkaar klaar staan

De maaltijden zijn niet alleen bestemd voor ouderen, maar iedereen kan maaltijden of een vrijblijvend proefpakket eenvoudig telefonisch bestellen of via de website van Eten met gemak. Alex Lubbers vertelt: “Ook met een dieet zoals o.a. glutenvrij, zoutarm of vegetarisch kan men gewoon bestellen”. Klanten zitten niet vast aan een abonnement en kunnen veilig achteraf betalen via automatische incasso. “We helpen de klant graag en staan daarnaast ook klaar voor familie, vrienden of bekenden van de klanten. Ook hebben we nu een kleine selectie boodschappen in de auto, omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om boodschappen te (laten) doen. Want in deze tijd is het nog belangrijker dat we er, op een veilige manier en rekening houdend met ieders gezondheid, voor elkaar kunnen zijn. We staan klaar voor onze klanten”, sluit Alex Lubbers af.