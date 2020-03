Verkiezing Friese Onderneming 2020 verplaatst naar 16 juni  

Sneek- Het bestuur van de Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar (VFO) wordt uitgesteld naar dinsdag 16 juni. Drie prachtige ondernemingen strijden voor een plek in de eregalerij van het Friese ondernemerschap.

‘Juist in deze tijden van coronavirus en -crises is het extra belangrijk om aandacht te hebben voor onderscheidend ondernemerschap’, aldus Bram Nauta, secretaris van het bestuur. ‘De Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar doet dat al ruim 30 jaren. Ook dit jaar waren tientallen vrijwilligers en professionals bezig om de finale, die gepland stond voor begin april, vorm en inhoud te geven. Gezien de ontstane situatie en ontwikkelingen rondom het coronavirus, hebben we besloten om te verplaatsen’, besluit Nauta. Op dinsdag 16 juni gaan de finalisten: Friesland Lease uit Drachten, Oreel Groep uit Hallum en Spinder Dairy Housing Concepts uit Drachten alsnog de strijd met elkaar aan voor die ene podiumplek.

De tijdsduur en opzet van het programma blijven evenals de locatie ongewijzigd. Bakker Transport & Warehousing – de winnaar van de 2019 editie – is onder andere gastheer van de naar verwachting honderden gasten die naar verwachting aanwezig zullen zijn.