Donker Groep neemt Boom & Tuin Techniek ’t Harde over

Sneek-Donker Groep neemt per 1 april 2020 de activiteiten over van Boom & Tuin Techniek ’t Harde, actief op het gebied van Boomverzorging en Tuinaanleg.

Boom & Tuin Techniek ‘t Harde is een specialistisch groenbedrijf en houdt zich sinds de oprichting in 2000 bezig met de combinatie van boomverzorging en hovenierswerkzaamheden. Op het gebied van boomverzorging is Boom & Tuin Techniek ‘t Harde gespecialiseerd in het snoeien, vellen en verplanten van bomen, het uitvoeren van controles en onderzoekswerkzaamheden (VTA veiligheidsinspecties, Boom Effect Analyses en Rapportages) en bestrijden van de eikenprocessierups.

Om verder uit te breiden en aan de vraag van de markt te voldoen was Boom & Tuin Techniek ‘t Harde op zoek naar een partij die vanuit dezelfde kernwaarden en instelling de werkzaamheden kan voortzetten. De medewerkers werken vanaf 1 april bij Donker Groen Zwolle. Boom & Tuin Techniek ‘t Harde blijft voorlopig vanuit ’t Harde opereren.

Op de foto van lnr: Anja Kanters (algemeen directeur Donker Groep), Erwin Brouwer (Boom & Tuintechniek), Daniel de Haan (vestigingsleider Zwolle), Klaas Kiekebos (directeur markt & innovatie Donker Groep), Mario Visch (Boom & Tuintechniek)